Si dimette l'ad di Zalando, ora priorità a carriera mia moglie

Rubin Ritter, co-ceo del colosso tedesco dell'e-commerce dal 2010, ha deciso di fare un passo indietro per "dedicare più tempo alla famiglia". "Per i prossimi anni le ambizioni di mia moglie avranno la priorità"

"Ora è il turno di mia moglie". Così Rubin Ritter, co-amministratore delegato di Zalando, ha deciso di fare un passo indietro in nome della famiglia e di una divisione dei compiti equa in casa. Lui la sua carriera l'ha avuta e ora cede il passo alla compagna, decidendo di occuparsi in prima persona e a tempo pieno dei figli. "Voglio dedicare più tempo alla mia famiglia che sta crescendo - ha dichiarato Ritter - Dopo più di 11 fantastici anni in cui Zalando è stata la mia priorità, sento che è ora di dare alla mia vita una nuova direzione".