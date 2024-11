Assegno unico novembre 2024, le date dei pagamenti e gli importi

L’Inps ha stabilito le date di pagamento della misura mensile di sostegno alle famiglie con figli, ma non sono uguali per tutti. Ecco tutti i casi

L’Assegno Unico 2024 è una delle misure di welfare destinate al sostegno delle famiglie e della genitorialità. E' cumulabile con altri sussidi, è erogato mensilmente ma può subire delle variazioni negli importi erogati in base all'ISEE.

A novembre

A novembre le date di pagamento non sono uguali per tutti, a seconda che le famiglie abbiano o meno avuto variazioni di reddito o che siano alla ricezione del primo pagamento. Per chi non ha subito variazioni alle condizioni familiari verrà pagato nelle giornate di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Per gli altri, che hanno subito variazioni delle condizioni familiari o che ricevono per la prima volta il pagamento, l'accredito avverrà tra il 23 e il 30 novembre.