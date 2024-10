Famiglie, le misure per il 2025: dall’assegno unico al bonus bebè

Introduzione

Come previsto dalla Legge di bilancio all’esame della Camera, dal prossimo anno debutta la “Carta per i nuovi nati”, un contributo da mille euro riconosciuto ai nuclei con Isee fino a 40mila euro. Sommando il nuovo bonus all’Assegno universale per i figli a carico, chi diventerà genitore nel 2025 potrà ricevere fino a 4.600 euro di aiuti.