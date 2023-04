Emily Ratajkowski nella nuova campagna genderless di Marc Jacobs

Emily Ratajkowski non è solo una bellezza da passerella, lo sa bene Marc Jacobs che l'ha scelta come volto della nuova campagna pubblicitaria della collezione Spring 2023 , ora svelata al pubblico. La modella, che è legata al brand statunitense fin dai tempi del suo debutto nel mondo della moda, ha posato in una serie di scatti taglienti e contemporanei in cui viene messo in risalto lo spirito genderless delle creazioni dello stilista americano apprezzato in tutto il mondo.

Emily Ratajkowski: la “it girl” della Generazione Z

Se è ancora lecito usare l'etichetta “it girl” nel 2023, allora questa è perfetta per Emily Ratajowski, una figura centrale nel fashion system, dello showbiz ma anche della cultura globale vista l'influenza delle sue opinioni veicolate attraverso social media, libri, podcast e quant'altro.

La trentunenne cresciuta in California è un punto di riferimento per le donne della Generazione Z che tengono in grande considerazione le idee della modella ed ex attrice a proposito di femminismo, accettazione del corpo, libertà e relazioni.

Apprezzata dai fan e lodata da esponenti del mondo della moda - tra le ultime a tessere le sue lodi pubblicamente, Donatella Versace che l'ha voluta come testimonial della campagna S/S 2023 del suo brand - Ratajowski ha raccolto l'ennesimo attestato di stima da Marc Jacobs, lo stilista che la fece sfilare su una passerella per la prima volta nel 2015.

Consapevole dei passi da gigante compiuti negli ultimi anni da “Emrata” (il nickname social che la modella ha ormai fatto suo anche nella vita), il creativo l'ha eletta musa e indossatrice delle creazioni primaverili del suo marchio, sempre molto desiderabili perché espressione del modo in cui oggi si vuole vestire un mondo composto da persone che non vogliono usare gli abiti per identificarsi con un genere specifico.