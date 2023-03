L'ex-marito di Emily Ratajkowski accusato di molestie sessuali

I PROBLEMI NEL MONDO DEL CINEMA

Le accuse hanno sollevato domande sul fatto che una ragazza di 17 anni, che allora non aveva un agente, fosse impegnata a girare scene di nudo in un film. Nonostante non esistano regole ferree che impediscano la nudità dei minorenni, un requisito dello Screen Actors Guild esige che le condizioni lavorative non siano "dannose per la salute, la morale e la sicurezza del minore". Anne Henry, co-fondatrice del gruppo di difesa per i giovani attori BizParentz, ha dichiarato che "di solito, i minorenni devono far approvare i loro contratti in tribunale e ci sono molte altre difficoltà per poterli ingaggiare. Questa situazione non è normale. Tutto è sbagliato in questa situazione". Finora, i fratelli Safdie e la casa di produzione A24, che ha realizzato i loro film e che arriva dal successo agli Oscar di Everything Everywhere All at Once, non hanno rilasciato commenti. Ha mantenuto il silenzio anche Emily Ratajkowski, ma secondo gli amici la modella non sarebbe sorpresa dalle accuse.