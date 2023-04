TikTok, dilaga il trend dei video in stile Wes Anderson

Immagini sature di colore, tocchi vintage, inquadrature inconfondibili e una certa colonna sonora. La nuova ondata social celebra l’incanto del quotidiano Condividi

In Texas un uomo fa due passi e si ferma di fronte ad una casetta suburbana, al collo una vecchia macchina fotografica, a New York un rabbino si prepara al Shabbat, ad Honk Kong i pendolari attraversano la strada ordinati, a Berlino una donna vestita in un completino scozzese mangia un gelato, altrove una mano aggiusta l'allineamento di un taccuino e una matita, o raddrizza un quadro. I colori sono saturi, caldi, le architetture sempre ortogonali, le inquadrature simmetriche e le persone, inevitabilmente ferme al centro di esse, fissano la camera con serietà per poi, forse, voltare, di scatto, il volto di profilo.

Sulle note di Desplat È il Wes Anderson trend, che trasforma ogni momento di vita da ogni parte del mondo in un film del regista e in una manciata di secondi di magico cambio di prospettiva. Basta inquadrare le cose giuste, magari dall’alto, usare un filtro che rende il mondo più colorato, soffermarsi su quanto di bizzarro, di vintage o di delicato ci sia intorno a noi: un’antica macchina da scrivere, un libro dalla copertina insolita, un paio di Converse. Montare tutto con il tema Obituary del compositore e abituale collaboratore di Anderson Alexandre Desplat, inserire cartelli dal gusto retrò che annunciano luogo, attività e orario, preceduti magari da una scritta iniziale:”Non trasformerai il tuo viaggio a Tokyo\ la tua passeggiata dopo pranzo \ il brunch in un film di Wes Anderson?!” Ed invece sì. Eccome. vedi anche Avengers, una AI rivela come sarebbero diretti da Wes Anderson

UN TREND CHE SI REPLICA RAPIDAMENTE Il Wes Anderson trend è uno di quei movimenti virali che ci dimostrano che internet può essere anche un posto incantevole, dove le persone non sono né trolls né haters ma partecipi di un gioco. Non è la prima volta che la distinta estetica del regista è stata presa in prestito dai creatori di contenuti social, ma questo trend salta all’occhio per la velocità con cui si sta replicando. Pare che l’origine la si debba ad Ava Williams, che per prima, l’8 Aprile, sul treno da pendolare che la portava da casa dei suoi in Connecticut verso New York, si è guardata intorno e ha trasformato le sue scarpe, il suo bloc notes, il suo biglietto e le simmetrie delle poltrone in, appunto, un film di Wes Anderson, completo di cartello che annuncia: “Il primo treno Lungo la Shoreline East Verso Grand Terminal 6:45 am”. Intervistata da Rolling Stones America, la Williams ha detto che quel giorno, scontenta di dover tornare al lavoro prima di Pasqua, aveva voluto combattere lo sconforto cercando la poesia nella sua quotidianità. Con circa 70 mila followers su Tik Tok e diversi video di lifestyle e outfits, Williams non sembra essere estranea alle logiche commerciali dei social. Per un altro creator basato in Inghilterra, Keith Afadi, il trend ha significato una collaborazione a pagamento con Adidas, che ha lanciato il video pubblicitario con la battuta ‘Non trasformarci in un film di Wes Anderson!’. vedi anche Asteroid City, il primo trailer del nuovo film di Wes Anderson

SPERIMENTARE CON COLORI E MONTAGGIO Per molti altri è l’occasione di sperimentare con colori e montaggio una visione sognante della propria quotidianità, per cui ogni attività, compresa la più banale - una donna in Italia pulisce la sua cucina, un’altra in America va al mega store di Target per cercare assorbenti, una terza altrove butta la spazzatura - può diventare come un film del regista texano e offrire un minuto di respiro dall’ordinario. leggi anche Wes Anderson, nuovo film tratto da Roald Dahl con Benedict Cumberbatch

