L'album era stato abbandonato dal celebre gruppo di surf music targato Los Angeles. Per completare la tracklist, l'ammiratore della band ha utilizzato un software di Intelligenza Artificiale che ha clonato la voce di Brian Wilson. Il creatore di quest'opera, Mike LeRoy, ha raccontato la storia (fake) affascinante del ritrovamento del disco in un negozio di oggetti usati in Giappone nel 2018 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Un fan dei Beach Boys ha rilasciato una versione dell'album abbandonato dal

celebre gruppo di surf music targato Los Angeles, intitolato Smile.

Per completare la tracklist, ha utilizzato un software di Intelligenza Artificiale. Il creatore di quest'opera si chiama Mike LeRoy, nazionalità statunitense. Afferma di aver trovato il disco in un negozio di oggetti usati in Giappone nel 2018. Ma si tratta di una storia fake, uno scherzo che lui stesso subito ammette essersi inventato (tanto per ammantare di fascino l'operazione controversa del suo completamento di Smile attraverso l'IA).



Il retroscena di cui parla LeRoy nella descrizione a corredo del video potete trovarlo in fondo a questo articolo, assieme al video stesso.



La storia del ritrovamento in un negozio di dischi di seconda mano in Giappone

"Nell'estate del 2018 ho viaggiato in Giappone", si legge nella descrizione del video in cui Mike LeRoy spiega la sua impresa. Afferma di aver trovato l'album Smile in un negozio di dischi di seconda mano. “Ho tirato fuori una copertina rosa da uno scaffale di dischi in vinile ben imballato. (Aprendolo) mi si è presentato un nativo americano che guardava la bicicletta parcheggiata sulla riva. La striscia interna del disco riportava semplicemente la scritta: The Beach Boys Smile".



E ha continuato così: "Quando la puntina ha colpito il disco, ho scoperto qualcosa di assolutamente scioccante: un mix stereo apparentemente completo, pulito, dell'opera inedita dei Beach Boys. Ma no! Questa è solo una storia! Ma dopo tutto, in qualche universo deve essere vero”, conclude LeRoy (citando quindi anche la recente tendenza a “multiversare” ogni cosa).

approfondimento "Pet Sounds" dei Beach Boys compie 55 anni: 10 cose da sapere

Smile era originariamente progettato come seguito di Pet Sounds

Originariamente progettato come seguito di Pet Sounds, Smile è poi naufragato miseramente a causa della tendenza al perfezionismo maniacale di Brian Wilson, oltre all'instabilità mentale e all'uso di droghe del fondatore e principale autore dei Beach Boys. Alla fine la band decise di accantonare il progetto, pubblicando un semplificato Smiley Smile nel 1967.

Ma Brian Wilson non si diede per vinto: rivisitò e ri-registrò il materiale per l’album Brian Wilson Presents Smile del 2004, e nel 2011 i Beach Boys pubblicarono The Smile Sessions, un'ipotetica ricostruzione estratta dalle sessioni originali dell'album.

approfondimento La canzone IA con voci clonate di Drake e The Weeknd via da streaming

L’IA “contamina” pure i Beach Boys

Mike LeRoy ha spiegato nelle note di copertina della sua versione completata di Smile come ha creato voci in stile Wilson per le tracce che non le presentavano. "Mesi e mesi fa, quando ho iniziato questo progetto, ero abbastanza sicuro che la comunità sarebbe stata moralmente contraria alle voci create con l’Intelligenza Artificiale”, ha scritto. “Questo è sempre stato un mio sogno, ma non ero sicuro di come mi sarei sentito a farlo. Quando ho iniziato a vedere il lavoro di [un altro fan] con il suo modello di Brian Wilson IA, ho capito che era giunto il momento di attuare il mio progetto (e farlo sentire a tutto il mondo)”.

approfondimento Gli Oasis non pubblicano dischi? Ecco gli Aisis, gli Oasis con l'AI

L’IA è stata addestrata per riprodurre la voce di Brian Wilson

Attraverso un software apposito, LeRoy ha addestrato l'Intelligenza Artificiale utilizzando un recente modello di conversione della voce cantata. "Non l'avevo usato molto per Smile perché non ero sicuro di volerlo", ha ammesso. “Con il senno di poi, dopo le cento ore che devo aver dedicato all'intero processo per far uscire la voce di Brian Wilson da questa macchina, ne è valsa la pena. Se spegni la mente e canti, può davvero sembrare che Brian abbia cantato in questi brani. È una sensazione speciale che ho la fortuna di aver contribuito a far accadere”.

approfondimento Ecco svelato perché i Daft Punk si sono sciolti

Il caso Beach Boys IA arriva appena dopo quello degli Oasis

La versione di Smile di LeRoy arriva poco dopo che dei fan degli Oasis hanno pubblicato un album basato sull'intelligenza artificiale di "nuova musica" della band ormai defunta. Il gruppo britannico Breezer ha lanciato The Lost Tapes la scorsa settimana, sostenendo di essersi stancati di aspettare che i fratelli Noel e Liam Gallagher tornino insieme. Ci sono altri artisti la cui voce è stata clonata dall’Intelligenza Artificiale (per esempio Drake e The Weeknd, il cui brano creato dall’IA è stato recentemente ritirato da tutte le piattaforme di streaming dopo le rimostranze della Universal, che produce i due artisti). Se in generale tutti si indignano e fanno di tutto per far sparire il materiale fake in cui vengono clonati, Liam Gallagher invece si è detto entusiasta. “È fo***tamente pazzo. (…) Sembro fantastico”, ha commentato il cantante degli Oasis ascoltando l’album degli Aisis (con un nome geniale che unisce quello degli Oasis all'acronimo di Artificial Intelligence, AI). Di seguito potete guardare il video in cui Mike LeRoy fa ascoltare la tracklist di Smile completata con l'IA.

approfondimento Will Smith, l'AI mostra il punto di vista di Chris Rock sullo schiaffo