Gli Oasis non pubblicano dischi? Ecco gli Aisis, gli Oasis con l'AI

Si chiamano Breezer e sono una band inglese il cui nome nelle ultime ore è balzato agli onori di cronaca. Il motivo? Hanno fatto uscire il disco clonando la voce di Liam Gallagher tramite l’impiego dell’Intelligenza Artificiale. "Stufi di aspettare che gli Oasis si riformino, abbiamo optato per la versione IA di Liam”, spiegano i Breezer. L’album è stato genialmente intitolato “AISIS”, gioco di parole che mixa Oasis e l’acronimo inglese che sta per Artificial Intelligence

Gli Oasis, come è arcinoto, si sono sciolti ergo non pubblicano più nuova musica. I fan attendono speranzosi una reunion, ma c'è chi è passato a un’altra strategia. Costoro si chiamano Breezer: sono una band inglese il cui nome nelle ultime ore è balzato agli onori di cronaca. Il motivo? Hanno scritto otto canzoni, le hanno incise e hanno fatto uscire il disco clonando la voce di Liam Gallagher tramite l’impiego dell’Intelligenza Artificiale.

Il risultato è quello di un’opera musicale composta da brani in cui sembra davvero che a cantare sia lui, il mitico Liam. Ci cascherebbe non solo sua mamma, ma perfino lui stesso, Liam. E anche Noel.

“Siamo stufi di aspettare che gli Oasis si riformino, così abbiamo messo Liam Gallagher modellato dall’intelligenza artificiale a darci una mano”, hanno spiegato i Breezer. Nonostante le loro rimostranze (“stufi di aspettare”) sposino perfettamente gli animi del folto stuolo di appassionati della musica dei “fratelli-coltelli” (i Gallagher, appunto) è molto probabile che ciò non basti a permetter loro di pubblicare musica in cui in qualche modo “rubano” la proprietà intellettuale altrui (anzi: in questo caso si parla piuttosto di "proprietà vocale", di ugola insomma). E non di un altro qualunque, ma proprio di Sir Liam Gallagher (che tra l’altro è uno dei musicisti dalla personalità più forte al mondo, per non dire proprio “con un bel caratterino”…).

Forse però anche l’ex voce del gruppo rock britannico formatosi a Manchester si sta compiacendo del geniale titolo di questo disco: AISIS, gioco di parole che mixa Oasis e l’acronimo inglese che sta per Artificial Intelligence.

Potete ascoltare AISIS - The Lost Tapes / Vol.1 (In Style of Oasis / Liam Gallagher - AI Mixtape/Album) nel video che trovate in fondo a questo articolo, tratto dal canale di YouTube ufficiale degli Aisis (questo concept album è quindi un self-titled album, dato che il disco si chiama come la fittizia band).