Star Wars Celebration 2023, le immagini della convention. FOTO

12/26 Immagine per gentile concessione dell’ufficio stampa di Disney+

Phoebe Mary Waller-Bridge (attrice, sceneggiatrice e drammaturga britannica, nota soprattutto per aver scritto le serie tv Killing Eve e Fleabag) posa assieme all'attore Mads Mikkelsen (Galen Erso). L'attrice inglese ha interpretato L3-37 in Solo: A Star Wars Story, noto anche come Solo, film del 2018 diretto da Ron Howard