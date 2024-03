Shogun, su Disney+ è record di visualizzazioni per la serie tv FX

Negli Stati Uniti l'adattamento del bestseller di James Clavell ha registrato un record: è la premiere FX più vista su Hulu e Disney+. A livello internazionale, ha battuto la prima stagione di The Kardashians. Si parla di ben 9 milioni di visualizzazioni, un numero che fa superare alla nuova serie perfino la seconda stagione di The Bear come Miglior Debutto su Hulu per FX

Shōgun sta riscuotendo un successo davvero incredibile, segnando record su record.

Negli Stati Uniti, l'adattamento del bestseller di James Clavell ha registrato la premiere FX più vista su Hulu e Disney+.

A livello internazionale, ha battuto la prima stagione di The Kardashians. Si parla di ben 9 milioni di visualizzazioni, un numero che fa superare alla nuova serie perfino la seconda stagione di The Bear come miglior debutto su Hulu per FX.

Insomma, la serie del momento è su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

A una sola settimana dal debutto di Shōgun, che è l'adattamento in 10 episodi dell’omonimo bestseller storico di James Clavell, è già boom, record, successo e vera e propria ossessione per molti spettatori.

I primi episodi (uno ogni martedì fino al 23 aprile) si sono subito posizionati al vertice degli ascolti, registrando un nuovo record.

La premiere della serie prodotta da FX ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni a livello globale su Hulu, Disney+ e Star+ nei primi sei giorni di disponibilità, con una visualizzazione definita come tempo totale di streaming diviso per il tempo di esecuzione. Questi sono i numeri che decretano quindi il superamento di Shōgun sulla prima stagione di The Kardashians e la seconda di The Bear.



Potete guardare il trailer ufficiale di Shōgun nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.