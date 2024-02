Il Trono di Spade, un nuovo prequel forse verrà girato nel 2024

Si vocifera che dovrebbero iniziare entro la fine del 2024 le riprese di un nuovo prequel di "Game of Thrones". Pare che il nuovo show cominci la produzione sul set nel mese di giugno. L'opera si baserà sulle storie d Dunk ed Egg firmate George R. R. Martin



Il Trono di Spade (LO SPECIALE) dovrebbe ampliarsi a breve, con le riprese di un nuovo prequel che dovrebbero incominciare quest'anno, secondo alcune indiscrezioni.

Si vocifera che inizieranno entro la fine del 2024 i ciak del nuovo progetto che si inserisce nel mega universo di Game of Thrones. Pare che il nuovo show cominci la produzione sul set nel mese di giugno. L'opera si baserà sulle storie d Dunk ed Egg firmate George R. R. Martin.

Secondo l’account di X (ex Twitter) Thrones Westerosies, la nuova serie si intitolerà A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Il suddetto profilo di X, che viene citato dai media americani, è un account di fan sempre ben informato, tuttavia per adesso non è stata diffusa nessuna notizia ufficiale.



Alcuni siti specializzati sostengono che le riprese inizieranno il prossimo 3 giugno I rumors sono stati diffusi anche da siti specializzati come Winter is Coming e Redanian Intelligence. È stato quest'ultimo ad affermare che le riprese inizieranno il 3 giugno 2024, come riporta Elizabeth Aubrey su un articolo pubblicato nelle scorse ore sul magazine statunitense NME. Le brevi storie di Dunk ed Egg seguono le avventure attraverso Westeros del cavaliere Ser Duncan the Tall e del suo scudiero Egg (Prince Aegon Targaryen).

Gli eventi sono ambientati decenni dopo gli eventi di un altro spin-off di Il Trono di Spade, ossia House of the Dragon, e decenni prima degli eventi di Game of Thrones.

approfondimento House of the Dragon, la seconda stagione su Sky in estate. Il teaser

Pare che le riprese si svolgeranno a Belfast, nell'Irlanda del Nord

Per il momento non ci sono dettagli relativi al cast, tuttavia si vocifera che le riprese si svolgeranno a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove è stata girata gran parte della serie originale di Game Of Thrones. La notizia del prossimo arrivo di un ulteriore spin-off è emersa all'inizio di questo mese (più precisamente lo scorso 9 febbraio), quando The Hollywood Reporter ha riferito che HBO stava procedendo con la sua idea a lungo discussa di Aegon's Conquest. Per chi non lo sapesse, la Conquista di Aegon, anche chiamata la Conquista, è stata la campagna durante la quale Aegon I Targaryen ha conquistato la maggior parte di Westeros.

approfondimento House of the Dragon 2, la nuova stagione della serie uscirà nel 2024

Pare che HBO si stia associando a Mattson Tomlin La suddetta fonte anonima ha anche riferito a THR che HBO si starebbe associando a Mattson Tomlin, co-sceneggiatore di The Batman di Matt Reeves (e sarà ancora co-sceneggiatore del sequel di prossima uscita The Batman Part II, che vedremo nel 2025). Tomlin ha anche scritto l'adattamento a fumetti d'azione di Keanu Reeves BRZRKR e una serie animata di Terminator di cui è anche showrunner per Netflix. La sopracciatata fonte ha fatto sapere a The Hollywood Reporter che il progetto adotterà un approccio di “ritorno alle origini”, ossia un ritorno all'universo fantasy di George R.R. Martin.

approfondimento House of the Dragon 2, sciopero attori non dovrebbe fermare le riprese

HBO stava discutendo di una serie su Aegon's Conquest

Il magazine americano Variety aveva precedentemente riferito che HBO stava discutendo di una serie su Aegon's Conquest, la Conquista di Aegon, all'inizio dello scorso anno. A gennaio 2024, lo stesso George R.R. Martin ha rivelato che sta lavorando anche su diversi progetti animati con HBO, tutti ambientati nel mondo di A Song Of Ice And Fire, in italiano Cronache del ghiaccio e del fuoco, che è la serie di romanzi fantasy scritti dall'autore statunitense Martin. "Nessuno di essi è stato ancora approvato, ma penso che stiamo per fare il passo successivo con un paio di essi", ha scritto George R.R. Martin sul suo blog. approfondimento House of the Dragon, i collegamenti con Game of Thrones