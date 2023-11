House of the Dragon 2, cosa sapere sulla nuova stagione della serie tv

La seconda stagione di House of the Dragon, la serie tv prequel de Il trono di Spade, debutterà “all’inizio dell’estate” del 2024 su HBO. Ha annunciato la novità Casey Bloys, capo del network, in occasione di un evento con la stampa organizzato il 2 novembre a New York. Durante la presentazione, i media presenti all’evento hanno anche assistito alla proiezione in esclusiva del primo trailer della serie, che però resta segreto perché sotto embargo. Bloys ha inoltre svelato che le riprese di un nuovo spin-off de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, inizieranno la prossima primavera in attesa della fine dello sciopero degli attori dello Screen Actors Guild, attualmente in corso.