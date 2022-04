I progetti della squadra

I Firpo sono anche dietro al lungometraggio Prodigy per Netflix, basato sulla graphic novel originale di Mark Millar, e hanno venduto la loro commedia fantascientifica The Aliens Are Stealing Our Weed, con Gina Rodriguez come protagonista, alla Paramount Pictures. Justin Lin, invece, dirigerà la prima e la seconda parte di Fast & Furious 10, l'ultimo capitolo del franchise. Per quanto riguarda la tv, la casa di produzione del regista, la Perfect Storm, sta producendo la terza stagione della serie HBO Max's Warrior. Steven Yeun, noto per il suo ruolo in The Walking Dead, è il principale attore e il produttore esecutivo di Beef, nuova serie drama di Netflix. Si tratta in realtà di un mix di commedia e dramma, dedicato alla storia di due uomini che dopo un incidente stradale continuano a pensare a quello che è successo, condizionando così la loro vita. Il co-protagonista è Ali Wong. Periodo di grandi soddisfazioni per Steven Yeun, dopo la candidatura agli Oscar 2021 come migliore attore protagonista per Minari.