È nata Giulietta, figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

L'impegno di Rossi in MotoGp continua

Valentino Rossi diventà papà a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di MotoGp, che correrà questo weekend in Qatar. Sarà la prima stagione, dal 1996, senza di lui in pista. Ma il mito non ha del tutto detto addio: il team VR46 arriva in MotoGP, con le sue iniziali, il suo numero preferito e due italiani in sella, il fratellastro Luca Marini ed il debuttante Marco Bezzecchi. Rossi è anche l'ultimo pilota italiano ad aver vinto il titolo nella classe regina delle moto, 13 anni fa, nel 2009.