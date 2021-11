MotoGp, Gp Valencia: vince Bagnaia. Rossi decimo nella sua ultima gara

L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale segna l’ultima gara della carriera del Dottore. Il pilota torinese vince indossando un casco a lui dedicato: “La mia gara è per lui, per tutto quello che ha fatto per noi dell'Academy”. Sul podio anche Jorge Martin e Jack Miller. Alla fine, omaggio degli altri piloti, festeggiamenti e giro d’onore in solitaria del Dottore per salutare i tifosi

Rossi ha quindi chiuso al decimo posto la sua ultima gara in MotoGp. Dopo la corsa, è iniziata la festa e tutti i piloti l’hanno circondato e gli hanno reso omaggio. Il Dottore, come lo chiamano i suoi tifosi, è stato l'ultimo a lasciare il circuito: il 9 volte campione del mondo ha salutato con un giro d'onore in solitaria i 70mila accorsi al Ricardo Tormo per omaggiare il suo addio al Motomondiale. Sugli spalti una marea di bandiere gialle, con il numero 46. Nel box Yamaha, le lacrime di commozione della compagna Francesca Sofia Novello, che a breve gli darà una figlia , e di tutta la squadra. Rossi si ritira dopo 26 anni di carriera.

La gara

Tornando alla corsa, la Ducati ha fatto tripletta sia nelle qualifiche sia nella gara: alla partenza l’ordine era Martin-Bagnaia-Miller, mentre all’arrivo Bagnaia ha preceduto Martin e Miller. “Oggi ho sentito che tutto era possibile. Volevo regalare questa vittoria a Valentino. La mia gara è per lui, per tutto quello che ha fatto per noi dell'Academy", ha commentato Francesco Bagnaia alla fine, dedicando a Rossi il successo sulla pista di Valencia, il quarto del pilota torinese in questa stagione. Ai piedi del podio si è piazzato Mir e dietro di lui Quartararo (già campione del mondo 2021), Zarco, Binder, Enea Bastianini, Aleix Espargaro e decimo, appunto, Valentino Rossi. Alla gara non ha partecipato il Repsol Honda team. Dopo il forfait di Marc Marquez per i problemi alla vista causati dalla caduta in allenamento, infatti, anche Pol Espargaro ha dovuto rinunciare all'ultima corsa della stagione dopo la brutta caduta di ieri. Lo spagnolo è stato dichiarato non idoneo a causa di un politrauma.