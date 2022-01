Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe

I test dello scorso mese di Dicembre devono averlo convinto e così Valentino Rossi ha deciso cosa farà in futuro. Il Dottore infatti parteciperà al campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS nella stagione 2022, dando inizio alla sua nuova vita post-MotoGP che l’ha visto iridato per ben nove volte. Lo farà a bordo di un'Audi R8 LMS del team WRT. "Sono felice di unirmi a questa squadra, sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche - le prime parole del campione di Tavullia”.

Il team WRT campione in carica

Rossi guiderà dunque con il team campione in carica della serie, attende di sapere quali saranno i suoi compagni di equipaggio e si è saputo che svolgerà il programma completo, correndo sia nelle gare Sprint che in quelle Endurance. Il campionato partirà il 1° aprile a Imola e si chiuderà il 2 ottobre al Montmeló. Questi i circuiti storici in cui gareggerà: Brands Hatch, Magny-Cours, Paul Ricard, Zandvoort, Spa, Hockenheim, Valencia e anche Misano dal 1° al 3 luglio. E questa sarà l’occasione per Valentino di riabbracciare i suoi tifosi.