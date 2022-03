Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono genitori per la terza volta

Del terzo figlio di Ilaria Spada, 41 anni, e Kim Rossi Stuart, 52, si sa solo che è un maschietto . I due attori sono già genitori di Ettore di 11 anni e Ian di 3. "Il piccolo e la mamma stanno bene" ha rivelato Donatella Possemato, direttrice della clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, in cui il 28 febbraio è nato il bambino, la stessa dove sono venuti al mondo anche i primi due figli della coppia. “Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra Struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale”. La clinica ha poi diffuso alcuni scatti della neo mamma insieme al personale medico.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, la storia

Ilaria e Kim si sono conosciuti oltre 12 anni fa grazie alla comune amica Caterina Balivo. Entrambi sono molto riservati sulla loro vita privata: si sono sposati nel 2019 poco prima della nascita del secondo bambino. In una recente intervista a F, l’attrice ha rivelato che in passato non pensava di essere portata per la maternità. “Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano”, aveva dichiarato. “Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini… La seconda quando è nata mia nipote. Sono impazzita". A F Ilaria Spada ha parlato anche del primo incontro con Kim Rossi Stuart. "Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino". A Vanity Fair invece ha rivelato: “I figli sono un’opportunità, con la loro purezza ti mettono di fronte a te stessa e ti obbligano a migliorarti” ha detto l'attrice, in occasione della presentazione del suo nuovo film Una famiglia mostruosa.