Levante è diventata mamma: è nata la prima figlia Alma Futura

Si chiama Alma Futura ed è nata il 13 febbraio. Parliamo della figlia di Levante e del suo fidanzato Pietro Palumbo. La popolare cantante italiana, che ha condiviso in questi mesi diversi momenti della sua prima gravidanza, ha annunciato il lieto evento con un post su Instagram pubblicato proprio nel giorno di San Valentino.

Gli auguri di colleghi e amici

"Il 13 Febbraio è nata Alma Futura - ha scritto Levante - Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata". Il post, che ritrae la bocca della neonata, ha ottenuto subito i like e gli auguri di colleghi e amici del mondo dello spettacolo, da Francesca Michielin a Miriam Leone, passando per Alessandro Cattelan e l'ex concorrente di X Factor Rita Bellenza. Tra i commenti, anche le congratulazioni del profilo ufficiale del talent musicale di Sky per cui Levante è stata giudice.