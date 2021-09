Levante incinta: annuncio su Instagram dell'arrivo della prima figlia

Levante ha annunciato con un post via Instagram di essere incinta da cinque mesi. Per la cantante e per il suo partner Pietro Palumbo si tratta del primo figlio

L'annuncio inaspettato via social

approfondimento

Torna "Levante": un singolo, un nuovo romanzo e il tour

La notizia della gravidanza di Levante ha colto tutti di sorpresa ed è stata lanciata soltanto oggi, al termine di un periodo particolarmente intenso e felice dal punto di vista professionale.

Il post con cui la cantante ha rivelato la sua gravidanza è lungo e dolcissimo: Levante fa il punto degli avvenimenti dell'ultima stagione nella quale ha girato l'Italia portando in grembo il suo primogenito. “Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

Queste le parole conclusive di Levante che ha riassunto per i fan le emozioni di un'estate on the road piena di soddisfazioni ma anche di difficoltà ed imprevisti, dovuti alle restrizioni legate agli eventi dal vivo a causa del Covid ma anche alla sua temporanea perdita di voce a pochi giorni dall'inizio del tour. Ora, tra i prossimi impegni, una colonna sonora, come detto dall'artista ma soprattutto la maternità, un'esperienza ancora tutta da scrivere.