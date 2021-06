Torna "Levante": un singolo, un nuovo romanzo e il tour

La cantautrice ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Dall’alba al tramonto”, firma il suo terzo romanzo “E questo cuore non mente”, tutto mentre si prepara ad andare in tour a luglio Condividi:

L’intervista Appassionata, intima, diva sofisticata anni ’60 così la bella cantautrice appare nel videoclip del suo nuovo brano: una ballad che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l'alba e il tramonto. Un periodo intenso questo per Levante, che da icona pop a romanziera di successo, non vede soluzione di continuità. “La me cantautrice e la me romanziera si sono influenzate”, ci dice Levante che aggiunge:” ho scritto “Dall’alba al tramonto” il mio nuovo singolo nel maggio 2020 e avevo già iniziato a raccontare “E questo cuore non mente” il nuovo romanzo. In qualche modo, anche in maniera in consapevole, li ho fatti parlare dello stesso argomento. In fondo la comunione di intenti di entrambi è: non lasciarsi finire da ciò che finisce e vedere un’alba in ogni tramonto. Il nuovo singolo è sicuramente il tappeto sonoro per il romanzo”.

“E QUESTO CUORE NON MENTE”, sinossi approfondimento Levante, il videoclip del nuovo singolo "Dall'alba al tramonto" Tra inseguimenti, confessioni notturne e ricordi, torna Anita, amatissima protagonista di Se non ti vedo non esisti, per raccontarci il coraggio di guardarsi dentro e di seguire senza riserve il filo caotico dei nostri pensieri.

Inquieta, indomabile. Ma anche indifesa, brutalmente sincera, forse pure un po’ antipatica. Questa è Anita: una donna come tante che somiglia solo a se stessa. Nel lavoro ha successo, è una giornalista affermata, ma in amore colleziona disastri. L’ultimo in ordine di tempo si chiama Marco, “nessun segno particolare, non un tatuaggio, non un piercing alle orecchie, al naso, niente. La faccia di uno che non attira l’attenzione. Piaceva a tutti, non se lo ricordava nessuno”. Lei però se lo ricorda bene. Ricorda quando lui l’ha fatta ridere per la prima volta, sotto un cielo blu di Prussia, con un gin tonic in mano e la testa leggera leggera. Ricorda le caffettiere che preparava solo per lei, per non farle mancare la colazione. Ma ricorda anche i silenzi terribili, carichi di risentimento, con cui la chiudeva fuori dal suo mondo senza darle spiegazioni. Perché ogni storia d’amore è così: per comprenderla tutta, bisogna cominciare dalla fine. E adesso che anche con Marco è finita, dopo tante tempeste e uomini sbagliati, Anita desidera soltanto salvarsi il cuore, metterlo al sicuro. Per curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare, finalmente, la scatola nera delle sue emozioni.