Levante, l'addio a Torino dopo 19 anni: il post su Instagram

Lo aveva anticipato già una settimana con un breve messaggio che annunciava un imminente addio “Arriva un momento in cui il condominio stringe i denti perché tanto sa che te ne stai andando”. Ora è ufficiale. Levante (FOTO) lascia la città di Torino dopo 19 anni e scrive un lungo messaggio d’addio paragonando il capoluogo piemontese ad una piccola Parigi. “Se lo dici a un parigino si offende, se è educato non ti risponde, se non lo è ti dice “non credo”. A ogni modo oggi il tempo è quello di Londra, e non ce ne vogliano i londinesi ma è da stamattina che ti piove in faccia senza piovere. Questo è il mio ultimo Natale qui”, queste le prime parole di Levante per salutare la città che l’ha ospitata per 19 anni. Nata a Caltagirone, si è trasferita a Torino nel 2001. A febbraio in alcune interviste aveva preannunciato l’acquisto di una casa a Milano. "Dopo tanti anni a Torino ho comprato casa a Milano, tra Porta Venezia e Loreto. Ho scovato l’annuncio su internet, le foto non rendevano per nulla. Ma l'occhio mi è caduto sui pavimenti: uno diverso dall'altro, tutti rivestiti di clementine d'epoca, esagonali, in cemento. Così ho deciso di andare a vederlo. È stato un colpo di fulmine, l'incarnazione di un sogno. La casa è in un palazzo del 1926 con una sua ricca, personale, lunghissima storia”, aveva raccontato Levante (le canzoni più conosciute).