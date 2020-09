Levante, il testo del nuovo singolo "Vertigine"

“Il salto nel vuoto dell’incoscienza adolescenziale”, così Levante ha descritto “ Vertigine ”, il suo nuovo singolo e brano della colonna sonora della terza stagione di Baby . La cantautrice torna quindi sulle scene dopo il successo di “Tiki Bom Bom” e l’inedito “Sirene”. “Vertigine” vede la partecipazione del duo elettronico Altarboy e per Levante rappresenta “l’assenza di paura nonostante il dolore delle prime ferite. Sapere di aver perso un pezzo ed essere pronti a perderne altri ancora”. Una canzone che si può ascoltare nel teaser e nei titoli di coda della serie tv targata Netflix .

Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial) in data: 15 Set 2020 alle ore 1:25 PDT

“Vertigine” dopo il successo estivo “Sirene”

“Mi hanno chiesto di scrivere un brano per “Baby” e io l’ho fatto su una base degli Altarboy. Questa si canta a squarciagola”, queste le parole di Levante pubblicate dopo pochi minuti dall’uscita ufficiale del singolo. “Vertigine” arriva ad oltre due mesi di distanza dalla pubblicazione di “Sirene”, canzone che racconta un'estate sospesa, attraverso la metafora di una conversazione tra la cantautrice e i suoi fan. “Ho sentito il bisogno di raccontare, come sempre, la realtà, il contesto… e non di fingere che, dal 21 giugno, quando è esplosa l’estate, siamo tornati o a fare quello che facevamo la scorsa o che faremo nella prossima. Questa è un’estate diversa e io sono qui a raccontarla”, ha spiegato Levante.

Il testo di “Vertigine” di Levante

Ho perso tutto, ho perso un po’ di me

su una strada irragionevole

andare in giro a cercarmi negli altri

e non trovare un cuore somigliarmi

Poi ho dato tutto, ho dato tutto a te

senza gloria e senza remore

ci siamo stretti negli occhi, negli anni, le mani

perché non sei qui a tenermi

Che io non so più ridere

e tu mi manchi più di me

Ed io rimango qui, io rimango qui

che ho ancora il cuore in mano

prendetene e mangiatene tutti

sì, dai tutti, esageriamo

Ho fatto un tuffo che vertigine

mi hai spinto via dentro le lacrime

un vuoto al petto, la vetta, l’asfalto

mani in alto, le parole sono armi

E mi scappa da ridere

che tu mi manchi più di me

Ed io rimango qui, io rimango qui

che ho ancora il cuore in mano

prendetene e mangiatene tutti

sì, dai tutti, esageriamo

io rimango qui, io rimango qui

che non ho ancora paura

di dare via la pelle e vivere come stelle

e vivere per me

Ed io rimango qui, io rimango qui

con questo cuore in mano

lasciatemene un grammo

e il resto è vostro, però non esageriamo

io rimango qui, io rimango qui

che non ho ancora paura

di dare via la pelle e vivere come stelle

e vivere per me