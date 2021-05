Il videoclip di “Dall’alba al tramonto”

Il videoclip su YouTube del nuovo singolo di Levante dal titolo “Dall’alba al tramonto” è diretto da Giacono Triglia, sotto la produzione di BorotalcoTV e ripercorre l’intero concept del singolo, in una malinconia velata che riporta alle atmosfere magiche degli anni ’60. Nei frame del video, Levante appare sempre sola e in primo piano, come una vera diva che aspetta di essere agghindata prima di un grande spettacolo. Sono primi piani che vogliono mettere in risalto la bellezza vera e pura dell’artista siciliana che sembra essere uscita da un’altra epoca. Un trucco e una capigliatura cotonata che vogliono essere anche un rimando indiretto e un tributo alle grandi cantautrici che hanno segnato il passato musicale del nostro Paese, ma anche strizzare l’occhio a cantanti oltreoceano come Lana Del Rey.

Il video è stato molto apprezzato dai fan che, in poche ore, gli hanno regalato già oltre 75mila visualizzazioni solo sulla piattaforma YouTube. Un grande successo anche per Giacomo Triglia, alla sua seconda volta come collaboratore al fianco di Claudia Lagona. L’artista reggino aveva già diretto nell’estate del 2019 le scene di “Lo stretto necessario”, il brano in cui Levante cantava al fianco di Carmen Consoli.