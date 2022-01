Alessia Macari parla del parto: "Avevo il Covid, ho partorito da sola"

Alessia Macari, le sue parole

approfondimento

Alessia Macari è diventata mamma: è nata la piccola Nevaeh

L'ex Ciociara di Avanti un altro ha voluto raccontare come ha vissuto il momento del parto. “Ragazzi vi scrivo con tanta sofferenza ma anche tantissima felicità, il giorno 14/01/2022 alle ore 14:06 è nata Nevaeh Kragl e io ancora non riesco a credere che tutto questo possa essere vero. Ha scritto Alessia su Instagram – Voglio rendervi partecipi, raccontandovi tutto quello che mi è successo. Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni, compresa la vaccinazione. Sono stata costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità. Chiunque ha provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova. Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi. È davvero importante per noi stessi e per la comunità sociale a cui apparteniamo”. Alessia ha voluto poi ringraziare i medici del reparto maternità, in particolare chi le ha dimostrato affetto e vicinanza. Non tutti però, “Pensando invece a quelle persone che sono state brusche e scostanti, spero solo che in futuro riescano a mostrare un po' più di cuore in quello che fanno, pensando soprattutto che le persone nelle loro mani potrebbero essere le loro figlie”. Alessia ha voluto poi ringraziare il marito, la mamma e il migliore amico Jake. “Sono fiero di te amore mio” ha commentato Oliver Kragl.