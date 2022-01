Alessia Macari è diventata mamma: è nata la piccola Nevaeh

Aveva annunciato di essere in attesa del suo primo figlio lo scorso luglio, quando la showgirl Alessia Macari ha scelto di posare con il marito Oliver Kragl per un noto settimanale italiano. Ora, l’ex Ciociara di “Avanti un altro”e vincitrice del “Grande Fratello VIP 1”, è diventata mamma della piccola Nevaeh . Ecco come la modella lo ha raccontato ai fan di Instagram, insieme a una foto della piccola e al significato del suo nome.

Alessia Macari annuncia la nascita di Nevaeh

Alessia Macari è incinta: primo figlio per l’ex concorrente del GF

La notizia è arrivata sui social, dove la showgirl italiana, nata a Dublino, ha raccontato a tutti i fan il dolce arrivo della piccola Nevaeh. È bastata una foto in rosa dove appaiono solamente le piccole manine della bimba avvolta in una coperta con le sue iniziali e dall’abbraccio dei genitori Alessia Macari e l’ex calciatore tedesco Oliver Kragl, per dare vita a una vera e propria pioggia di like e commenti, tra messaggi di auguri e la gioia dei fan per la nascita. La coppia, che aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio a luglio, durante un servizio fotografico esclusivo per un noto settimanale italiano, si è sposata nel 2019 scegliendo di coronare così il sogno di una famiglia.

Il significato del nome Nevaeh

A fare da didascalia alla foto con cui Alessia Macari ha annunciato la nascita della piccola Nevaeh, il significato del suo nome: “Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese è “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg . Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ). Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”. La scelta di un nome tanto particolare quanto significativo che, come racconta la stessa Macari, è frutto di una lunga riflessione. La showgirl e il marito avevano infatti confessato più volte il desiderio di chiamare la piccola Luna, come la cagnolina da poco scomparsa della coppia, ma di non essere convinta fino in fondo perché il nome era già stato reso molto noto dalla figlia di Belen Rodriguez. A pochissimi giorni dalla nascita, la piccola Nevaeh ha già un profilo Instagram privato, che conta più di 500 followers.

La storia d’amore tra Alessia Macari e Oliver Kragl

Una storia d’amore che trova ora il suo coronamento perfetto con l’arrivo di Nevaeh. Alessia Macari e il marito Oliver Kragl si sono conosciuti nel 2016 a Frosinone, dove il calciatore di origini tedesche (è nato a Wolfsburg nel 1990) ha incontrato per la prima volta la “Ciociara”. “Oliver mi scriveva un paio di volte al mese, non capivo come avesse il mio numero!”, ha raccontato più volte Macari ospite di noti talk show televisivi. Un corteggiamento romantico e davvero senza fine, come quelli di una volta, che avrebbe convinto Macari a cedere, dopo la sua vittoria al “GF VIP 1”. “Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto”. Il resto è storia nota, con Kragl che chiede la mano della modella pochi mesi dopo il loro fidanzamento non ufficiale, sposandola poi nel 2019. Oggi vivono insieme in Italia e sono diventati per la prima volta genitori.