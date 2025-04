Eurovision, Ema Stokholma su Topo Gigio: "In Europa nessuno sa chi è"

Ema Stokholma sulla possibilità di vedere Topo Gigio come portavoce italiano alla finale del contest musicale: “In Europa nessuno sa chi è e non mi sembra giusto togliere questa opportunità a un talent”

EMA STOKHOLMA: "da bambina non l’avevo mai visto"

Stando a quanto rilanciato da QN, Topo Gigio sarebbe stato scelto per annunciare i voti del nostro Paese alle altre nazioni nel corso della finale della kermesse canora in programma sabato 17 maggio a Basilea. Ema Stokholma sulla possibilità di vedere il pupazzo come portavoce italiano al contest: “In Europa nessuno sa chi è e non mi sembra giusto togliere questa opportunità a un talent”.

Rispondendo al commento di un utente, la conduttrice ha aggiunto: “Io sono francese e da bambina non l’avevo mai visto”. Al momento l’organizzazione della kermesse canora non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla scelta del portavoce italiano.