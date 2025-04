Topo Gigio all'Eurovision con Lucio Corsi? Cosa sappiamo

QN ha rivelato che Topo Gigio sarebbe stato scelto come portavoce italiano nella serata conclusiva del contest musicale in programma sabato 17 maggio

Topo Gigio all’Eurovision Song Contest 2025? Quotidiano Nazionale ha rivelato che il celebre pupazzo sarebbe stato scelto come portavoce dell’Italia per la finale della kermesse in programma sabato 17 maggio. Topo Gigio avrebbe ricevuto il compito di annunciare i punti assegnati dal nostro Paese alle altre nazioni in gara.