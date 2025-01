Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al live di Max Pezzali

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno passato una serata insieme a ritmo di musica al Forum di Assago, per il nono concerto degli undici previsti di Max Pezzali nel palazzetto. La coppia si è goduta le hit immortali dell’ex leader degli 883 e, dopo lo show, ha posato col cantante e la moglie Debora Pelamatti per una foto nel backstage, che la stessa Pelamatti ha condiviso sul suo profilo Instagram accompagnandola col messaggio “Com'è bello il mondo insieme a… voi. Abbiamo ancora festa con i nostri amici in questo Forum che non è un albergo”.