Villa di Ferragni e Fedez sul lago di Como venduta per 13 mln di euro

La dimora, acquistata dalla coppia a Pognana Lario nel 2023, sarebbe stata ceduta per 13 milioni di euro e l'acquirente sarebbe un importante imprenditore del Nord Europa

Dopo alcune indiscrezioni e un paio di smentite, ora è ufficiale: Villa Matilda, la grande villa acquistata da Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como, a Pognana Lario nel 2023, è stata venduta, sembrerebbe per 13 milioni di euro. La conferma della vendita arriva da un comunicato con cui l'agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e la società proprietaria Fly immobiliare, controllata dalla holding di famiglia Zedef srl, rendono noto "il perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilda", definita una "tra le più prestigiosi ed eleganti del lago di Como". La dimora sarebbe stata ceduta dal cantante Fedez per 13 milioni di euro e l'acquirente sarebbe un importante imprenditore del Nord Europa.