Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la prima foto ufficiale a Ibiza

Spettacolo
Foto: Instagram Chiara Ferragni

Un post su Instagram firmato Chiara Ferragni mostra lei e Giovanni Tronchetti Provera a Ibiza, confermando la loro relazione. Un’immagine scelta, emozionale e senza fronzoli che vale più di mille parole.

Ibiza di nuovo protagonista, ma questa volta non per gossip o indiscrezioni: Chiara Ferragni condivide il primo vero scatto ufficiale con Giovanni Tronchetti Provera – e lo fa dal suo profilo Instagram, in modo elegante, sobrio e assolutamente deciso. Lo scatto immortala la coppia su una barca al tramonto, sorridenti e rilassati, senza parole: solo una stella come emoji, scelta minimal che parla più di mille titoli

La conferma

È la prima volta che un’immagine così intima e significativa finisce sul feed fisso di Chiara, e non nelle stories effimere: un gesto che conferma ufficialità e stabilità. È lei a decidere cosa mostrare, e il post non ha bisogno di didascalie: i commenti d’amore della famiglia lo dicono tutto – Valentina commenta “Splendete”, mentre mamma Marina Di Guardo e Francesca Ferragni si limitano ai cuori. La loro storia, iniziata un anno fa grazie anche alla frequentazione dei figli nei medesimi istituti scolastici, ha attraversato alti e bassi, ma oggi appare più forte che mai. Ibiza, dove tutto era cominciato, torna così a essere teatro di una nuova, intensa pagina di gossip sentimentale dopo la pubblicazione della foto di Fedez con la nuova fidanzata Giulia

