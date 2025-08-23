Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la prima foto ufficiale a IbizaSpettacolo
Un post su Instagram firmato Chiara Ferragni mostra lei e Giovanni Tronchetti Provera a Ibiza, confermando la loro relazione. Un’immagine scelta, emozionale e senza fronzoli che vale più di mille parole.
Ibiza di nuovo protagonista, ma questa volta non per gossip o indiscrezioni: Chiara Ferragni condivide il primo vero scatto ufficiale con Giovanni Tronchetti Provera – e lo fa dal suo profilo Instagram, in modo elegante, sobrio e assolutamente deciso. Lo scatto immortala la coppia su una barca al tramonto, sorridenti e rilassati, senza parole: solo una stella come emoji, scelta minimal che parla più di mille titoli
La conferma
È la prima volta che un’immagine così intima e significativa finisce sul feed fisso di Chiara, e non nelle stories effimere: un gesto che conferma ufficialità e stabilità. È lei a decidere cosa mostrare, e il post non ha bisogno di didascalie: i commenti d’amore della famiglia lo dicono tutto – Valentina commenta “Splendete”, mentre mamma Marina Di Guardo e Francesca Ferragni si limitano ai cuori. La loro storia, iniziata un anno fa grazie anche alla frequentazione dei figli nei medesimi istituti scolastici, ha attraversato alti e bassi, ma oggi appare più forte che mai. Ibiza, dove tutto era cominciato, torna così a essere teatro di una nuova, intensa pagina di gossip sentimentale dopo la pubblicazione della foto di Fedez con la nuova fidanzata Giulia.
