La conferma

È la prima volta che un’immagine così intima e significativa finisce sul feed fisso di Chiara, e non nelle stories effimere: un gesto che conferma ufficialità e stabilità. È lei a decidere cosa mostrare, e il post non ha bisogno di didascalie: i commenti d’amore della famiglia lo dicono tutto – Valentina commenta “Splendete”, mentre mamma Marina Di Guardo e Francesca Ferragni si limitano ai cuori. La loro storia, iniziata un anno fa grazie anche alla frequentazione dei figli nei medesimi istituti scolastici, ha attraversato alti e bassi, ma oggi appare più forte che mai. Ibiza, dove tutto era cominciato, torna così a essere teatro di una nuova, intensa pagina di gossip sentimentale dopo la pubblicazione della foto di Fedez con la nuova fidanzata Giulia.