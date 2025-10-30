Chiara Ferragni risarcirà anziana che aveva comprato pandoro Balocco

Chiara Ferragni risarcirà una signora di 76 anni che aveva acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel procedimento in cui l’iimprenditrice è imputata per truffa aggravata, assieme ad altre due persone, per gli ormai noti casi del dolce natalizio e delle uova di Pasqua. Vicende per le quali l'imprenditrice ha sempre ribadito di non aver mai commesso alcun reato. Da quanto si è saputo, sono in via di definizione le trattative per chiudere la transazione economica e alla prossima udienza predibattimentale, il 4 novembre, la pensionata campana, assistita dagli avvocati Giulia Cenciarelli e Mario di Salvia, dovrebbe revocare la sua istanza. Il danno sarebbe stato quantificato in circa 500 euro.