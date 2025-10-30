Chiara Ferragni risarcirà anziana che aveva comprato pandoro Balocco

Offerte Sky
Chiara Ferragni risarcirà un'anziana che aveva comprato il pandoro Balocco con 500 euro

La donna si era costituita parte civile nel procedimento in cui l'imprenditrice è accusata di truffa aggravata. In via di definizione le trattative per chiudere la transazione economica: alla prossima udienza predibattimentale, il 4 novembre, la pensionata campana, dovrebbe revocare la sua istanza e accettare il risarcimento

Chiara Ferragni risarcirà una signora di 76 anni che aveva acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel procedimento in cui l’iimprenditrice è imputata per truffa aggravata, assieme ad altre due persone, per gli ormai noti casi del dolce natalizio e delle uova di Pasqua. Vicende per le quali l'imprenditrice ha sempre ribadito di non aver mai commesso alcun reato. Da quanto si è saputo, sono in via di definizione le trattative per chiudere la transazione economica e alla prossima udienza predibattimentale, il 4 novembre, la pensionata campana, assistita dagli avvocati Giulia Cenciarelli e Mario di Salvia, dovrebbe revocare la sua istanza. Il danno sarebbe stato quantificato in circa 500 euro. 

Verso il processo con rito abbreviato

"Voleva fare beneficenza - avevano spiegato i legali della donna - è una fervente cattolica, ci teneva e solo lo scorso aprile si è resa conto di quello che era successo, che la sua beneficenza non era andata a buon fine".   Fra una settimana, in aula, il giudice della terza penale Ilio Mannucci Pacini dovrà decidere sulle altre richieste di parte civile (due associazioni di consumatori) e si passerà alla fase dell'ammissione dei riti alternativi. E' probabile che si arrivi ad un processo con rito abbreviato e con udienze già fissate per il 25 novembre e il 19 dicembre. A gennaio potrebbe arrivare la sentenza. 

Al via il processo per Chiara Ferragni, l'accusa è di truffa aggravata

