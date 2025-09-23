Al via il processo per Chiara Ferragni, l'accusa è di truffa aggravata

L'udienza "predibattimentale", svolta a porte chiuse, è stata disposta dal Pubblico Ministero Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. L'influencer non si è presentata in Tribunale. Convocati anche il suo ex assistente Fabio Maria Damao e il presidente del Cda di Cerealitalia. All'imprenditrice, a fine gennaio, fu notificato il decreto di citazione diretta a giudizio per gli ormai noti casi del del pandoro natalizio e delle uova di Pasqua ascolta articolo

Al via l'udienza per il caso che ha investito Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per la vendita del pandoro e delle uova griffate. Il processo a suo carico, infatti, inizia oggi martedì 23 settembre. L'influencer e imprenditrice digitale, che non si è presentata davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, parteciperà alle prossime udienze. Convocati anche Fabio Maria Damato, l'ex braccio destro della Ferragni e Francesco Cannillo, presidente del Cda di Cerealitalia.

La posizione dell'accusa Secondo i pm e stando alle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf fatte tra il 2021 e il 2022, la Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori sponsorizzando una beneficenza postuma, legata quindi alle vendite e non ad una tranche di pagamento pattuita, dietro il pandoro griffato Ferragni. Il profitto che l'imprenditrice e le società connesse avrebbero ottenuto - pari a oltre due milioni di euro - è stato ritenuto ingiusto dagli inquirenti. Per quest'ultimo punto però, Ferragni e Codacons hanno raggiunto un accordo e l'influencer ha erogato una tonazione pari a 3,4 milioni di euro. L'udienza, che è "predibattimentale" - come previsto per i reati a citazione diretta, è stata disposta dal Pubblico Ministero Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Sotto indagine anche alcune email scambiate tra gli ex impiegati della Ferragni, in cui è stata più volte messa in dubbio la dicitura "A Pasqua facciamo del bene". Un'acquirente del pandoro "Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni" ha chiesto nel corso dell'udienza pre-dibattimentale di entrare come parte civile nell'eventuale processo a carico di Chiara Ferragni. L'udienza, fissata per le 9.30, sarà aggiornata al pomeriggio, poichè si aprirà la fase dell'eventuale richiesta di costituzione di parti civili. Leggi anche "Assunta da Ferragni perché trans e nera ma licenziata", lei smentisce