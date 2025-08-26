Giovane accusa Ferragni: "Assunta perché trans e nera, poi licenziata"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ex dipendente accusa Ferragni: "Assunta perché trans e nera, poi licenziata"

Cronaca

Marayah Osumanu, 24enne ex dipendente dell'azienda di Ferragni, ha accusato l'imprenditrice milanese: "Ha assunto la ragazza nera trans per far vedere a tutti quanto lei fosse sensibile alle tematiche queer e ai problemi della nostra comunità". Lei: "Smentisco categoricamente"

ascolta articolo

Marayah Osumanu, 24 anni, ha accusato l'imprenditrice Chiara Ferragni di averla assunta nel 2022 per scopi televisivi, per poi assegnarle mansioni umilianti prima di licenziarla insieme ad altri dipendenti dopo il caso Balocco. La vicenda è stata raccontata dalla stessa Osumanu, cittadina italiana di origini ghanesi, in una lunga intervista al magazine Mow. La ragazza transgender ha lavorato due anni, con regolare contratto, presso gli uffici di Chiara Ferragni in via Turati a Milano come receptionist. "Eppure, mi chiamavano per pulire i tavoli della mensa dopo che i colleghi avevano pranzato. Dopo aver accettato questo, mi sono ritrovata a fare anche i bagni. Era questa ‘la grande opportunità’ che Ferragni e D’Amato volevano darmi nel mondo della ‘moda’?". Dopo due anni e con un contratto a tempo indeterminato, la ragazza è stata licenziata perché dopo il caso Balocco "non c’era più lavoro". "Me lo aspettavo da tempo, non è stata una sorpresa", dice. E accusa Ferragni: "Mi dispiace che mi abbia usata per farsi pubblicità. Ha preso in azienda la ragazza nera trans per far vedere a tutti quanto lei fosse sensibile alle tematiche queer e ai problemi della nostra comunità".

La replica di Ferragni

Tempestiva la replica di Ferragni. "In merito a quanto recentemente dichiarato dalla signora Marayah Osumanu, che ha detto di essere stata assunta solo perché nera e trans e poi licenziata, Fenice Srl smentisce categoricamente l'intera ricostruzione della vicenda e diffida chiunque dal riprenderla strumentalmente. Chiara Ferragni informa inoltre di aver già, da tempo, dato mandato ai propri legali di procedere nei confronti della signora Marayah Osumanu "per i reati di diffamazione e minacce e per i comportamenti illeciti palesemente posti in essere".

FOTOGALLERY

Ansa e Ipa

1/10
Cronaca

Chiara Ferragni, collaborazioni con le aziende a rischio: cosa succede

Oltre a Safilo e Coca-Cola, brand come Monnalisa starebbero riflettendo sulla collaborazione con l’influencer, che potrebbe perdere anche altri contratti attualmente in essere, come quelli con Nespresso, Intimissimi e Pantene. Su Instagram, intanto, il suo profilo continua a perdere followers

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Caso Pifferi, la perizia: “Pienamente capace di intendere e volere”

Cronaca

La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel...

Morta per malore a 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci di Garessio

Cronaca

La giovane della provincia di Cuneo si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva...

Giovane accusa Ferragni: "Assunta perché trans e nera, poi licenziata"

Cronaca

Marayah Osumanu, 24enne ex dipendente dell'azienda di Ferragni, ha accusato l'imprenditrice...

Doppio cognome, cresce l'utilizzo: a Milano lo ha un neonato su 5

Cronaca

Secondo i dati dell'anagrafe, sui 9.147 bimbi nati in città nel 2024 il 18,6% ha il doppio...

Terremoto a Trapani, scossa di magnitudo 4.7 al largo delle Egadi

Cronaca

Avvenuto alle 6.07, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è avvenuto ad una...

Cronaca: i più letti