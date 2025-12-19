Chiara Ferragni, processo per truffa: è il giorno della difesa

Nel processo abbreviato, a porte chiuse, l’imprenditrice è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Oggi le arringhe dei suoi legali. I pm hanno chiesto per l'influencer, che si è sempre detta innocente, una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti. Sentenza attesa a metà gennaio ascolta articolo

In tribunale a Milano è il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Questa mattina l’imprenditrice è entrata molto prima dell'inizio dell'udienza davanti al giudice. In aula prendono la parola per le loro arringhe i due legali dell'imprenditrice. Oggi parleranno anche le difese dell'ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. I pm hanno chiesto per l'influencer, che si è sempre detta innocente, una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti.

La vicenda Secondo i pubblici ministeri, Ferragni insieme a Damato, avrebbe avuto un "ruolo preminente" nelle campagne commerciali con cui sarebbe stata realizzata quella truffa con "grande diffusività", perché i suoi 30 milioni di follower si fidavano di lei e alle sue società spettava "l'ultima parola" nell'ambito degli accordi con la Balocco e con Cerealitalia. La sentenza arriverà il 14 gennaio. Ferragni ha già chiuso il fronte amministrativo ed effettuato risarcimenti e donazioni per 3,4 milioni di euro. Stando alle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022 avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti - in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il cui prezzo non comprendeva la beneficenza pubblicizzata - per circa 2,2 milioni. Oltre alla difesa nel merito dei legali di Ferragni sull'assenza del raggiro e quindi del reato ai danni dei consumatori, tema importante sarà anche quello dell'aggravante della "minorata difesa" degli utenti online, anche perché se cadesse ci sarebbero proscioglimenti per mancanza di querele.