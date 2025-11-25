Pandoro gate, procura: condannare Chiara Ferragni a un anno e 8 mesi

Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesiCronaca
I pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni nel processo con rito abbreviato sulla presunta truffa aggravata legata al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. Secondo le indagini della guardia di finanza, tra il 2021 e il 2022 avrebbe ottenuto presunti ingiusti profitti per 2,2 milioni di euro. L'influencer ha sempre respinto le accuse e la sua difesa interverrà nella prossima udienza
1 anno e 8 mesi: è la condanna richiesta dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli per Chiara Ferragni nel processo milanese con rito abbreviato che la vede imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Secondo i pm, sulla base delle indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022, Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti per circa 2,2 milioni di euro, perché il prezzo dei due prodotti non comprendeva la beneficenza promossa nelle campagne. L'influencer ha sempre respinto le accuse e la sua difesa interverrà nella prossima udienza.
Ferragni: “Fatto tutto in buona fede, nessuno ha lucrato”
"Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato": è il senso delle dichiarazioni spontanee rese in aula da Chiara Ferragni nel processo a porte chiuse. La difesa di Ferragni parlerà nella prossima udienza. Oggi i pm hanno chiesto anche un anno per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, e un anno e 8 mesi per Fabio Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni.
Ansa/Ipa
