Chiara Ferragni, la prima foto social con il compagno José Hernandez

In occasione dei festeggiamenti in una villa sulle rive del lago di Como per il suo 39º compleanno, Chiara Ferragni ha condiviso sui social la prima immagine ufficiale insieme al nuovo compagno , il manager di origini colombiane José Hernandez . Dopo mesi di attenzione mediatica, non solo per il divorzio dall’ormai ex marito Fedez , ma anche per la vicenda giudiziaria del Pandoro-Gate e per la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice digitale ha ritrovato il sorriso accanto all’uomo, che avrebbe conosciuto durante un viaggio in Colombia nelle vacanze di Natale. Nello scatto, pubblicato da lui e ripostato da lei nelle Stories Instagram, i due appaiono sorridenti e complici mentre condividono un momento di serenità davanti a una fetta della torta di compleanno dell’influencer, che ha compiuto gli anni lo scorso 7 maggio. La didascalia esprime la serenità della coppia, tra le emoji di un cuore, una torta di compleanno e un secondo cuore formato dalle mani. All’evento non sono mancate neppure le sorelle di Ferragni, Valentina e Francesca, e altri membri della famiglia e amici. Chiara si è inoltre rivolta un augurio: “Sentirsi sempre più a casa nella sua vita”.

LA STORIA D'AMORE

Chiara Ferragni avrebbe conosciuto José Hernandez durante un viaggio in Colombia nelle vacanze di Natale, quando era partita in compagnia della sorella Valentina e di altri amici. La coppia avrebbe inizialmente scelto di tenere la relazione lontana dai riflettori, ma nelle scorse settimane era stata paparazzata a spasso per le vie di Milano con Paloma, il cane dell’imprenditrice digitale, poco prima di incontrare Marina Di Guardo, la madre dell’influencer. Altre foto avevano poi mostrato Chiara e José sulla spiaggia di Forte dei Marmi, in compagnia dei figli di lei, Leone e Vittoria, e dei loro vicini di ombrellone, l’attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. Nel frattempo, i neo-fidanzati avrebbero anche fatto un viaggio in Namibia. Inoltre, lui l’avrebbe accompagnata al matrimonio di una coppia di amici di lei. José Hernandez è un manager di origini colombiane e lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Nonostante le scarse informazioni che al momento circolano in rete, dopo gli studi in Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. A partire da quell’esperienza, avrebbe avviato una solida carriera da manager in diverse aziende, compresa la Pirelli. Oggi lavorerebbe come Global Business Manager in Yokohama TWS. Molto riservato, tanto da avere il profilo Instagram privato e con un seguito di poco più di 2000 followers, adesso vivrebbe proprio a Milano. Certamente ha riportato il sorriso sul volto di Chiara, che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili, sia per la fine del matrimonio con Fedez (che ora aspetta il suo terzo figlio dalla nuova compagna, Giulia Honegger), sia per il processo legato allo scandalo del Pandoro-Gate, che si è concluso nel gennaio 2026 con il suo proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata. “Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei followers”, aveva dichiarato all’epoca Ferragni.