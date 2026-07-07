Chiara Ferragni con il fidanzato Jose Hernandez a Marbella

Chiara Ferragni e il fidanzato José Fernandez sono stati immortalati insieme tra abbracci e sguardi complici nel privé dello Starlite Festival di Marbella , in Spagna. L’imprenditrice digitale ha inoltre pubblicato su Instagram diverse foto del suo soggiorno nella città, accompagnate dalla didascalia “Marbella full of love”, segno della sua ritrovata felicità dopo due anni difficili segnati dal divorzio dall’ex marito Fedez e dal caso giudiziario noto come Pandoro Gate . Prima di ripartire per Parigi in direzione Haute Couture Week 2026, la nuova coppia infatti ha partecipato all’esclusivo festival spagnolo, che offre concerti, alta gastronomia e dj set di ospiti internazionali. In particolare, ha assistito al concerto di Danny Ocean anche in compagnia di amici. Il post mostra anche la bandiera della Colombia, un omaggio proprio alle origini di Hernandez, e ancora le immagini di concerti, cene, pomeriggi al mare e tramonti. Del resto, negli ultimi mesi i due fidanzati sono stati inseparabili, e hanno viaggiato in Namibia, in Grecia, a Capalbio e in Versilia. La sorella Valentina Ferragni, anche lei presente negli scatti, ha invece da poco concluso la relazione con l’ormai ex compagno Matteo Napoletano.

LA STORIA D'AMORE

Chiara Ferragni avrebbe conosciuto José Hernandez durante un viaggio in Colombia nelle vacanze di Natale, quando era partita in compagnia della sorella Valentina e di altri amici. La coppia aveva inizialmente scelto di tenere la relazione lontana dai riflettori, ma poi era stata paparazzata a spasso per le vie di Milano con Paloma, il cane dell’imprenditrice digitale, poco prima di incontrare Marina Di Guardo, la madre dell’influencer. Altre foto avevano poi mostrato Chiara e José sulla spiaggia di Forte dei Marmi, in compagnia dei figli di lei, Leone e Vittoria, e dei loro vicini di ombrellone, l’attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. Nel frattempo, i neo-fidanzati hanno anche fatto un viaggio in Namibia, in Grecia e in diverse altre località in Italia. Inoltre, lui l’avrebbe accompagnata al matrimonio di una coppia di amici di lei. José Hernandez è un manager di origini colombiane e lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Nonostante le scarse informazioni che al momento circolano in rete, dopo gli studi in Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. A partire da quell’esperienza, avrebbe avviato una solida carriera da manager in diverse aziende, compresa la Pirelli. Oggi lavorerebbe come Global Business Manager in Yokohama TWS. Molto riservato, tanto da avere il profilo Instagram privato e con un seguito di poco più di 2000 followers, adesso vivrebbe proprio a Milano. Certamente ha riportato il sorriso sul volto di Chiara, che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili, sia per la fine del matrimonio con Fedez (che ora aspetta il suo terzo figlio dalla nuova compagna, Giulia Honegger), sia per il processo legato allo scandalo del Pandoro-Gate, che si è concluso nel gennaio 2026 con il suo proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata. “Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei followers”, aveva dichiarato all’epoca Ferragni.