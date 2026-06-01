Il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour - che prende il nome dall'omonimo album uscito nel 2025 - ha già toccato Barcellona e Lisbona prima di approdare a Madrid, dove sono in programma ben dieci serate consecutive. Il numero da record testimonia il peso specifico di Bad Bunny nel panorama musicale globale: tre Grammy, undici Latin Grammy e il primato di primo artista latinoamericano nella headline del Coachella. A Madrid, il pubblico lo ha accolto come un eroe di ritorno, e lui non ha deluso, spaziando tra le radici caraibiche della tradizione musicale portoricana e i ritmi urbani che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Durante lo show ha fatto una pausa per ringraziare il pubblico, visibilmente commosso nell'essere tornato in Spagna. Parte integrante dello spettacolo è la cosiddetta La Casita, un secondo palco che riproduce i tratti di una tipica abitazione di Porto Rico, collocato a ridosso del fondo dello stadio. È qui che l'artista si avvicina al pubblico, canta a pochi metri dai fan e accoglie ospiti speciali, creando momenti di intimità insoliti per una produzione di quella portata.

Lo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid ha ospitato il 30 maggio la prima di una serie storica di dieci concerti del rapper portoricano Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio. Non è stato un semplice concerto: è stato il ritorno sui palcoscenici europei di uno degli artisti più ascoltati al mondo, e la capitale spagnola ha risposto con un'accoglienza travolgente.

Il parterre delle grandi occasioni

Se lo spettacolo sul palco era già straordinario, quello sugli spalti non era da meno. Nella zona dei palchi ha fatto la sua apparizione Ana de Armas, attrice cubana naturalizzata spagnola e volto di grandi produzioni hollywoodiane, accompagnata dall'attore Jazz Vila. Presente anche Chiara Ferragni, che non ha rinunciato alla serata madrilena del rapper. Tra i presenti di spicco anche Ester Expósito, che ha vissuto la serata da La Casita, e Marta Ortega, imprenditrice e presidente di Inditex, con cui Bad Bunny ha recentemente collaborato per una collezione in edizione limitata con Zara. In platea si sono visti anche numerosi attori spagnoli - tra cui Blanca Suárez, Paz Vega, Jaime Lorente e molti altri - oltre ai calciatori del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón. Non è mancato nemmeno Kylian Mbappé, attuale attaccante del Real Madrid, che ha assistito allo show dalla tribuna.

L'evento si è confermato non soltanto come uno dei concerti più attesi dell'anno, ma come un vero e proprio crocevia della cultura pop internazionale, a dimostrazione che Bad Bunny ha ormai da tempo oltrepassato i confini della musica latina per diventare un fenomeno generazionale globale.