Il 1° giugno 2026 Marilyn Monroe avrebbe compiuto cent'anni. Bruna Magi torna sul mito della bionda più celebre del cinema con Marilyn, i miei primi cento anni (Bietti Fotogrammi #46), una vivace favola pop in cui Norma Jean non solo è viva e vegeta, ma riceve l'Oscar da Brad Pitt, diventa il 37° presidente degli Stati Uniti e risposa Joe DiMaggio all'Isola delle Femmine. Lettura brillante, sfacciatamente divertente: smonta i falsi miti e restituisce voce, neuroni e graffiante ironia a una leggenda immortale

L'incipit ha il passo sicuro di chi sa dove vuole arrivare. E dove vuole arrivare Magi lo capite subito: in un universo parallelo in cui Marilyn non è morta quella notte del 4 agosto 196. È qui. Ha cent'anni. Ne dimostra cinquanta, grazie a «un mix di fattori, dna fortunati ma anche diete, ginnastica e volontà divina». E ha un sacco di cose da dire.

«Tutto il mondo mi conosce come Marilyn Monroe, ma il mio nome reale è Norma Jean Mortensen Baker, e oggi, 1° giugno 2026, compio cent'anni.» Comincia così, con una dichiarazione d'esistenza lanciata come un guanto di sfida al lettore, Marilyn, i miei primi cento anni di Bruna Magi, uscito per la collana Bietti Fotogrammi giusto in tempo per celebrare il centenario della nascita dell'attrice più fotografata, più sognata, più studiata — e più fraintesa — del Novecento.

La favola pop come genere letterario, ovvero: Bruna Magi reinventa la collana

Bietti Fotogrammi — quarantasei titoli dal 2020, saggi critici, monografie, biografie, interviste, persino versioni alternative di grandi film — non aveva ancora ospitato una favola. Arriva adesso, e arriva in grande stile. Magi definisce il suo libro «una fantasia allegra e sfrenata», ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Marilyn, i miei primi cento anni è un oggetto narrativo non classificabile con precisione, un ibrido felice che mescola ucronia, autobiografia immaginaria, saggio mascherato da confessione e commedia degli equivoci storico-culturale.

La struttura è quella di un monologo in prima persona: Marilyn racconta, divaga, corregge, puntualizza, si indigna, si commuove, torna sui propri passi. I trentaquattro capitoli brevi — «Un Oscar alla leggenda», «Baci ad alto voltaggio», «La stagione kennediana», «Era tutto un Sessantotto», «Guarda che luna», «Arrivederci Joe» — hanno il ritmo di un discorso a ruota libera, come se la Monroe vi avesse invitati a sedervi accanto a lei su quel trono al Dolby Theater e avesse cominciato a parlare senza più smettere.

E che parlata.