Marilyn Monroe, resa nota l'ultima intervista prima della sua morte

L'articolo fu pubblicato il 3 agosto 1962 , solo due giorni prima della morte dell'attrice, avvenuta a 36 anni. Solo una piccola parte di quella conversazione era però apparsa su Life. Il resto - comprese le registrazioni originali - è rimasto inedito per decenni. Ora, grazie al volume edito da Simon & Schuster, il testo completo e non tagliato diventa finalmente accessibile al pubblico, insieme a centinaia di fotografie mai viste prima.

A sessantaquattro anni dalla morte di Marilyn Monroe e in prossimità di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, il 1° giugno 2026 verrà pubblicata per la prima volta nella sua versione integrale l'ultima intervista che l'attrice rilasciò in vita . Il volume Marilyn: The Lost Photographs • The Last Interview raccoglierà inoltre più di quattrocento fotografie inedite scattate nella sua casa di Brentwood, restituendo un ritratto autentico e inedito di una delle donne più celebri del Novecento.

La fama come gabbia

Ciò che emerge dall'intervista è una Monroe lontana dal mito patinato che Hollywood aveva costruito attorno a lei. L'attrice parlò apertamente del costo della celebrità, confessando di sentirsi incompresa: disse di non essere conosciuta davvero dalla maggior parte delle persone, in quanto il problema dei sex symbol è quello di diventare oggetti, una condizione che lei rifiutava con forza. Usò un'immagine efficace per descrivere il paradosso del successo: paragonò la fama al caviale, ottimo da assaggiare ma insopportabile se consumato ogni giorno. Parlò anche della sua infanzia difficile, cresciuta a Los Angeles come figlia di una madre single che lavorava come tagliapellicole cinematografiche, diventata tutela dello Stato a soli otto anni quando la mamma fu ricoverata in una struttura psichiatrica. E raccontò del celebre Happy Birthday, Mr. President cantato a John F. Kennedy al Madison Square Garden nel maggio 1962: ricordò il silenzio che calò sulla sala, la paura che non le uscisse la voce, e poi il respiro profondo prima di attaccare, con la determinazione di portare a termine quella canzone a qualunque costo. Il volume include inoltre oltre quattrocento fotografie scattate dal fotoreporter Allan Grant nella casa dell'attrice - le uniche mai realizzate in quel contesto - che la ritraggono in un'atmosfera rilassata e autentica. Solo una manciata di quegli scatti era stata pubblicata all'epoca.