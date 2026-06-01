In occasione del centenario dalla nascita della diva di Hollywood, attraverso un’analisi approfondita e uno sguardo nuovo, il documentario decostruisce il mito per restituire il ritratto di una donna complessa, determinata e vulnerabile, capace di costruire un’immagine immortale pagando però un prezzo altissimo. Da stasera 1° giugno su Sky Documentaries, in streaming su NOW e On Demand

Un nuovo documentario in tre episodi, in prima visione stasera 1° giugno alle 21:15 su Sky Documentaries in streaming su NOW e disponibile On Demand , si propone di rispondere a queste domande, tracciando il percorso umano, psicologico e professionale di una delle figure più affascinanti e complesse della storia del cinema. Frutto di oltre dieci anni di ricerca, il progetto ripercorre la straordinaria trasformazione di Marilyn Monroe, andando oltre il mito per rivelare aspetti inediti della sua vita privata e delle sue motivazioni più profonde.

Come è diventata Marilyn Monroe uno dei più grandi sex symbol di tutti i tempi? Quale forza ha trasformato Norma Jeane Baker, una ragazza californiana timida e apparentemente ordinaria, in un’icona capace di incarnare allo stesso tempo innocenza e sensualità, conquistando intere generazioni?

Storie in esclusiva

Attraverso testimonianze esclusive di familiari mai intervistati prima e il contributo di esperti in ambito psicologico, il documentario ricostruisce l’infanzia segnata da abbandoni e fragilità, che ha influenzato in modo decisivo la determinazione di Marilyn a raggiungere il successo a qualsiasi costo. Una volontà incrollabile, alimentata dal bisogno di riscatto rispetto al rifiuto dei genitori, che l’ha spinta a superare limiti personali e ostacoli strutturali, fino a mettere a rischio la propria stessa esistenza.

Il racconto mette inoltre in luce le relazioni complesse che la diva intrecciò nel corso della sua carriera, tra cui i legami con esponenti del crimine organizzato e il ruolo fondamentale di figure chiave che ne hanno sostenuto l’ascesa. Tra questi, l’insegnante di recitazione Natasha Lytess, l’agente Johnny Hyde, i fondatori dell’Actors Studio Lee e Paula Strasberg, e importanti produttori come Joseph Schenck, Spyros Skouras e Stanley Rubin.

una diva indimenticabile

Attraverso un’analisi approfondita e uno sguardo nuovo, il documentario decostruisce il mito di Marilyn Monroe per restituire il ritratto di una donna complessa, determinata e vulnerabile, capace di costruire un’immagine immortale pagando però un prezzo altissimo.

Ancora oggi, Marilyn continua a esercitare un fascino irresistibile e a rappresentare un enigma in parte irrisolto. Questo nuovo racconto offre al pubblico l’occasione di avvicinarsi alla sua vera storia e di riscoprire una delle icone più potenti e contraddittorie del Novecento.