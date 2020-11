Romulus, la colonna sonora firmata dai Mokadelic è su Spotify

'Romulus', la serie tv creata da Matteo Rovere per Sky, debutterà su Sky Atlantic venerdì 6 novembre alle 21.15, ma intanto andiamo a scoprire la colonna sonora, firmata dai Mokadelic

Su Sky Atlantic sta per arrivare Romulus, la serie tv creata da Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 21.15.

ROMULUS, i mokadelic firmano la colonna sonora approfondimento Romulus, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv A firmare la soundtrack di Romulus troviamo un nome già noto ai frequentatori delle serie Sky, in particolare ai fan di Gomorra: dietro le avvolgenti musiche dell'ultima fatica di Rovere, infatti, ci sono i Mokadelic e le loro incalzanti e suggestive melodie post-rock. La colonna sonora di Romulus è disponibile su Spotify cliccando qui, ma trovate la playlist anche qui sotto:

ROMULUS, DI COSA PARLA LA SERIE TV approfondimento Romulus, alla scoperta della serie tv: un potere che corrompe. VIDEO Lazio antico, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Longa, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di tutti i villaggi. Poi c'è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo, e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.