Romulus, alla scoperta della serie tv: il divino. VIDEO

'Romulus', l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere, una produzione Sky Original, debutterà su Sky Atlantic venerdì 6 novembre alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

Su Sky Atlantic sta per arrivare Romulus, la serie tv creata da Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 21.15.

Romulus, l'importanza del divino approfondimento Romulus, primi due episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Una serie che, come racconta lo showrunner Matteo Rovere, nasce dalla volontà di andare ad approfondire il mito di fondazione di Roma, una storia senza dubbio affascinante, ma anche misteriosa, che prova a fare luce su un periodo così lontano da aver lasciato dietro di sé più leggende che fatti concreti, e che, allo stesso tempo, mette in scena il rapporto tra l’essere umano e il divino, come invece spiega Filippo Gravino, che insieme al regista romano e a Guido Iuculano ha firmato le sceneggiature.

approfondimento Romulus, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv “Il rapporto dei nostri personaggi con la divinità è straordinario e fondamentale. Ognuno di loro cerca di relazionarsi con l’ignoto cercando di dare un nome alle cose, cercando di dare un motivo al sole che sorge, cercando di capire perché piove, cercando di capire perché il mare sembra infinito e cosa c’è al di là,” spiega Rovere, e ovviamente si tratta di domande che, essendo a quell’epoca necessariamente senza una risposta scientifica, razionale, la trovano nel divino.

approfondimento Romulus, alla scoperta della serie tv: le location. VIDEO Ovviamente la fede è qualcosa che non si può toccare con mano, dice giustamente Marianna Fontana, interprete di Ilia, sacerdotessa della dea Vesta ad Alba Longa, e per sua natura la fede non può che essere o non essere, e quand’è non può essere che forte e totale. La giovane vestale è forse il personaggio che incarna maggiormente questo specifico discorso, e l’ottima interpretazione di Fontana riesce a renderla assolutamente credibile in tutte le sue evoluzioni.

approfondimento Romulus, alla scoperta della serie tv: un potere che corrompe. VIDEO Una realtà metafisica, misteriosa, quasi magica, secondo lo showrunner, perché in fondo la magia è dentro gli stessi protagonisti, incapaci di spiegarsi fenomeni che per noi sono invece assolutamente comprensibili. Un avvincente ed emozionante viaggio in un periodo lontano e arcaico che ci terrà incollati allo schermo.