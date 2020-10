Romulus, Marianna Fontana racconta il suo personaggio, Ilia. VIDEO

Andiamo a conoscere più da vicino Ilia (interpretata da Marianna Fontana), una dei tre protagonisti di 'Romulus', in onda su Sky Atlantic da venerdì 6 novembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Romulus: Ilia, la sacerdotessa di Vesta Marianna Fontana (Indivisibili, Capri-Revolution) è Ilia. Figlia di Amulius, il fratello minore di Re Numitor, e dell'ambiziosa Gala, è rinchiusa dall'età di sei anni nel tempio di Vesta ad Alba Longa, dove serve la dea feconda di cui è sacerdotessa, custodendo il fuoco sacro che non deve spegnersi mai. Anche l'amore proibito per Enitos, un amore segreto, un legame indissolubile, non è stato sufficiente a tradire quel voto. Almeno finché il destino e un terribile tradimento non le porteranno via quello che aveva di più caro. A quel punto, Ilia comincerà a combattere per divenire artefice del suo destino, senza sapere che l'unica persona al mondo di cui si fida, suo padre, le nasconde un terribile segreto.

Romulus: Marianna Fontana è Ilia Che Ilia sia forte lo si intuisce fin da subito, ma la conferma arriva alla fine del secondo episodio di Romulus, quando la giovane vestale si trova in un momento tra la vita e la morte, un momento determinante per il suo futuro e per il suo destino. Marianna Fontana, la sua interprete, ci avvisa: nel corso della serie Ilia andrà incontro a tanti cambiamenti. Interpretarla è stata una grande sfida: rinchiusa dentro il tempio di Vesta dalla tenera età di sei anni, non conosce la realtà esterna, e il suo unico punto di contatto col mondo "reale" è l'amato Enitos, interpretato da Giovanni Buselli (Gomorra – La serie). Il loro è un rapporto molto puro, ma non a causa della lontananza forzata: Enitos e Ilia si sono promessi di aspettarsi a vicenda quando erano solo dei bambini, e nonostante siano ormai passati molti anni non sono mai venuti meno alle loro parole.