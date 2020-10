Romulus, Francesco Di Napoli racconta il suo personaggio, Wiros. VIDEO

Andiamo a conoscere più da vicino Wiros (interpretato da Francesco Di Napoli), uno dei tre protagonisti di ‘Romulus’, in onda su Sky Atlantic da venerdì 6 novembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PRESSBOOK DI ROMULUS Romulus: Wiros, il giovane schiavo nel bosco Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) è Wiros. Orfano fin dalla tenerissima età e senza destino, il giovane Wiros, schiavo di Velia, parte per i Lupercalia, il rito d’iniziazione che tutti i ragazzi della città devono compiere per diventare uomini. Più bravo a parlare che a battersi, nel bosco subisce abusi, umiliazioni e torture. Qui è l’ultimo degli ultimi, il più fragile, quello esposto alle peggiori vessazioni; eppure è anche il più determinato e caparbio, pronto a tutto per sopravvivere. L’incontro con Yemos segna per lui il passaggio dalla solitudine alla fratellanza. Grazie a questo nuovo amico imparerà a fidarsi, a volere il bene di qualcun altro al di fuori di sé, a dare senza aspettarsi nulla in cambio. Il suo sarà un viaggio alla ricerca delle proprie origini. CLICCA QUI: Tutte le news su Romulus

Romulus: Francesco Di Napoli è Wiros approfondimento Romulus, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Un salto in un altro mondo che parte da un gesto semplice ma non scontato: per Francesco Di Napoli, l’interprete del giovane Wiros, è bastato indossare i (pochi) panni del suo personaggio per calarsi non solo nella parte, ma addirittura in un’altra epoca. Oltre a ciò, però, ha dovuto anche imparare a cavalcare e a usare la spada, due abilità a dir poco essenziali nell’ottavo secolo a.C.! E poi c’è stata la cosa più difficile in assoluto: imparare a parlare in protolatino! Per fortuna, almeno in una cosa Di Napoil è stato avvantaggiato: i capelli. Gli è bastato spettinarseli per essere (quasi) pronto per il ciak.