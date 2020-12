The Undoing, il trailer della serie tv con Nicole Kidman e Hugh Grant

Ottimi numeri e ottimo riscontro di critica e pubblico negli USA per ‘The Undoing – Le verità non dette’, la miniserie creata da David E. Kelley per HBO, regia di Susanne Bier (The Night Manager). Nel cast due vere e proprie star del cinema: Nicole Kidman e Hugh Grant. 'The Undoing' andrà in onda su Sky Atlantic a partire da venerdì 8 gennaio

Il 2021 si preannuncia ricco di nuovi titoli interessanti su Sky Atlantic, e tra questi c’è sicuramente The Undoing – Le verità non dette, miniserie in sei parti creata da David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies) per HBO basata sul romando di Jean Hanff Korelitz del 2014 ‘You Should Have Known’ (Una famiglia felice). Dietro la macchina da presa troviamo Susanne Bier (The Night Manager, Bird Box), mentre nel cast ci sono tre star del cinema come Nicole Kidman (Big Little Lies, Bombsell), Hugh Grant (A Very English Scandal, Love Actually) e Donald Sutherland (Trust, Ad Astra), ma troviamo anche la “nostra” Matilda De Angelis (Una vita spericolata, Tutto può succedere).

Negli USA l’ultimo episodio, che ha tenuto incollati allo schermo più di 1.800.000 spettatori, è stato trasmesso il 29 novembre, mentre in Italia The Undoing – Le verità non dette debutterà su Sky Atlantic venerdì 8 gennaio alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).