Big Little Lies, Nicole Kidman parla di una possibile terza stagione

Come riportato dal magazine NME, Nicole Kidman, classe 1967, ha aperto alla possibilità di una terza stagione della serie, ma per adesso non c'è nulla di certo

Big Little Lies è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Il cast corale tutto al femminile ha catalizzato l’attenzione degli spettatori a livello internazionale con due stagioni in grado di conquistare anche il favore della critica.

Nicole Kidman: “Tutto il nostro gruppo di donne vuole farlo” approfondimento The Prom, pubblicato il teaser con Meryl Streep e Nicole Kidman Poche ore fa il magazine NME ha rilanciato l’intervista rilasciata da Nicole Kidman al podcast JAM Nation with Jonesy & Amanda al quale ha confessato la voglia di continuare Big Little Lies. Infatti, in attesa di vederla nel ruolo da protagonista della serie The Undoing con Hugh Grant, in onda dall’11 dicembre su Sky Atlantic, l’attrice ha parlato del desiderio di realizzare una terza stagione. Nicole Kidman, classe 1967, ha confermato la stesura di un nuovo libro da parte della scrittrice australiana Liane Moriarty che servirà da ispirazione ai nuovi episodi: “C’è una storia in fase di elaborazione. Tutto il nostro gruppo di donne vuole farlo. Si tratta più di consolidare il nocciolo delle idee”. NME ha riportato anche una dichiarazione rilasciata dall’attrice a Marie Claire: “Con Reese Witherspoon ci scriviamo o ci parliamo una volta a settimana. Lei si è appena trasferita a Nashville, quindi siamo davvero vicine. Noi vogliamo semplicemente lavorare nuovamente insieme”. In seguito, Nicole Kidman ha aggiunto: “Ho scritto a Zoë Kravitz e a Laura Dern, entrambe ci sono. David E. Kelly e Liane hanno avuto davvero una bella idea. Preparatevi”. A questo punto non resta altro da fare che attendere per scoprire gli eventuali sviluppi futuri.