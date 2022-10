Citadel, la serie tv Prime Video con Matilda De Angelis

Citadel, la serie tv con Matilda De Angelis

Il capitolo italiano di Citadel, attualmente senza titolo, è prodotto da Cattleya. Il cast include anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julian Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. A dirigere la serie sarà Arnaldo Catinari mentre Alessandro Fabbri sarà il capo sceneggiatore. Gina Gardini (Gomorra, ZeroZeroZero) avrà invece il ruolo di showrunner. Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini e Gina Gardini di Cattleya sono co-produttori con Amazon Studios e Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes e David Weil (Hunters) di AGBO che supervisionano la produzione dell'originale italiano e di tutte le serie all'interno dell'universo di Citadel. Josh Applebaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono i produttori esecutivi di Midnight Radio del capitolo italiano e di tutte le serie dell'universo globale di Citadel. “Siamo lieti di unire le forze con Cattleya e altri grandi team italiani per alzare il livello delle nostre produzioni locali con questo progetto entusiasmante e ambizioso. Siamo entusiasti che l'Italia guidi la carica come primo Original locale in questo franchise visionario di AGBO – ha detto Nicole Morganti, Head of Unscripted Originals di Amazon Italia - La serie Italian Original sarà un evento televisivo epico e non vediamo l'ora di condividerlo con il nostro pubblico Prime Video in Italia e nel mondo". Citadel è descritta come un’avvincente serie di spionaggio ricca di azione, che parte da una serie madre, attualmente in fase di post-produzione, con protagonisti Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci. Previsti poi diversi spin-off in lingua locale: oltre a quella italiana, confermate anche le versioni in India, Spagna e Messico.