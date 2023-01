Call My Agent Italia, la recensione degli episodi 3 e 4

Per cercar di ragionare sul senso profondo di Call My Agent – Italia, di cui il 27 gennaio vengono rilasciati gli episodi numero 3 e 4, decidiamo di partire dalle parole di Antonella D'Errico, il vice-presidente esecutivo, o se si preferisce l’EVP, della programmazione di Sky Italia: “Siamo probabilmente all’apice dell’età̀ dell’oro delle produzioni originali per la tv, dopo un periodo di crescita costante culminato nelle quasi 850 serie scripted prodotte solo negli Stati Uniti nel 2022, un numero triplicato rispetto a solo 10 anni fa; così come sono aumentate le piattaforme distributive che si sono aggiunte ai metodi di visione lineare tradizionali. I consumatori finali, i cui palati si sono fatti via via più fini e ricercati, selezionano i contenuti con maggiore attenzione e tutta l’industry […] è chiamata a un ragionamento strategico per identificare ciò che davvero riesca a perforare questo grande rumore di fondo e attrarre l’audience.”

Ecco, bisogna partire da queste pertinenti considerazioni per capire che cosa sia davvero uno show come CMA, cosa rappresenti all’interno del fenomeno di crescita esponenziale della serialità tv italiana, e come sarà ricordato un giorno quando gli storici dei mezzi di comunicazione di massa e i critici di settore vorranno analizzarlo. Allora si dovrà riconoscere che dietro questa operazione commerciale c’è stato un pensiero, che nasce sì da una strategia aziendale consolidata nel corso del tempo, la quale si accorda tuttavia con una precisa politica culturale.

Eh sì, se le parole esistono bisogna pure avere il coraggio di usarle; perché vedendo queste altre puntate della serie-tv brandizzata “Sky Original”, ci si rende immediatamente conto che non si tratta soltanto di una scusa per sbirciare dietro le quinte dello showbusiness di casa nostra, ciò che pure vien fatto con garbo e intelligenza; ma è anche e soprattutto il pretesto e il mezzo per rappresentare dei temi di stringente, flagrante, attualità sociale, affrontati con audace e perspicace lucidità.

Una politica editoriale che posa le fondamenta sulla rodatissima sinergia tra Sky Studios e la Palomar di Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, e sulla scelta di affidare la traduzione del copione del modello originale, la serie francese Dix pour cent, alla sceneggiatrice del momento, Lisa Nur Sultan: “Quel che ho cercato di fare – ha dichiarato l’autrice degli script di Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero e Beata te - è usare il formidabile dispositivo creato da Fanny Herrero per parlare di noi, e del nostro presente. Cercando – ogni tanto – di dire qualcosa, possibilmente facendo ridere.”