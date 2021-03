Coma Cose a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi: il testo

Prima partecipazione per i Coma_Cose al Festival di Sanremo. La coppia formata da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli, e Francesca Mesiano, aka California, si presenta sul palco della kermesse musicale con il brano “Fiamme negli occhi”. Scritto a quattro mani dal duo, la canzone è una fotografia della loro storia e secondo le loro parole “forse della storia di molti”. Coppia anche nella vita, i Coma_Cose (CINQUE CURIOSITA’) parlano della voglia di restare insieme di fronte agli ostacoli: “La nostra vita, i nostri sogni, la musica per noi sono un viaggio da percorrere insieme e a volte c’è bisogno di urlarselo in faccia”. Fausto e Francesca credono ad un percorso di condivisione e crescita reciproca sia nella loro relazione che nella loro carriera. Nella serata dei duetti, i Coma_Cose porteranno “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, con Alberto Radius e Mamakass.